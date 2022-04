Assunzioni al Comune di Ragusa: 4 posti a tempo indeterminato, ecco i bandi

Due concorsi per un totale di 4 posti al Comune di Ragusa. L'amministrazione comunale ha infatti pubblicato i due bandi che prevedono l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori direttivi tecnici e due istruttori direttivi amministrativi/ contabili.

Gli avvisi sono stati pubblicati all’albo pretorio. La registrazione, compilazione e l’invio online della domanda, con posta certificata intestata al partecipante al concorso, devono essere completati entro giovedì 26 maggio 2022.

Concorso per istruttore direttivo tecnico

Il concorso è stato indetto per la copertura di 2 posti di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato (categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali), ma un posto è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, ex art. 20.

La figura ricercata dal Comune di Ragusa, così come è scritto nel bando, "dovrà possedere elevate conoscenze specialistiche negli ambiti della progettazione di lavori pubblici ed ambientale e si caratterizza per il contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo, degli interventi da realizzare, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e per l’elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili e l’elevata ampiezza delle soluzioni possibili".

Clicca QUI per leggere il bando con l'elenco dei requisiti richiesti per partecipare al concorso.

Concorso per istruttore direttivo amministrativo/contabile

Il concorso è stato indetto per la copertura di 2 posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo pieno e indeterminato (categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali).

La figura ricercata dal Comune di Ragusa, precisa il bando "dovrà possedere elevate conoscenze pluri-specialistiche negli ambiti dell’attività amministrativa/contabile e finanziaria e (come nell'altro bando, ndr) si caratterizza per il contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo degli interventi da realizzare, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e per l’elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili e l’elevata ampiezza delle soluzioni possibili". Clicca QUI per leggere il bando con l'elenco dei requisiti richiesti per partecipare al concorso.

© Riproduzione riservata