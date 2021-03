Pozzallo, abbattimento delle tasse comunali per le imprese in crisi

Sgravio di imposte e tasse comunali per le utenze non domestiche a Pozzallo. L'iniziativa del Comune di Pozzallo per andare incontro alle attività commerciali, duramente colpite dalla crisi causata dalla pandemia.

In particolare, è previsto l'abbattimento di Imu, Tari, Cosap e Imposta sulla pubblicità a tutte le attività che sono state costrette a chiudere o che hanno subito un calo del fatturato nel 2020 a causa della pandemia in corso. Per questo sono stati stanziati 785 mila euro.

“Questa Amministrazione comunale è stata sempre al fianco delle attività produttive in difficoltà – afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – lo dimostra la serie di iniziative avviate e l’ultimo avviso pubblico che concede sgravi su tasse e imposte comunali”.

“Ancora una volta il metodo concertativo avviato con le associazioni di categoria – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Privitera – ci ha permesso, in tempi relativamente rapidi e con modalità celere, di raggiungere l’obiettivo prefissato di dare un aiuto al mondo produttivo in difficoltà”.

