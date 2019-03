Modica ha il suo nuovo piano triennale delle opere pubbliche per oltre cento milioni

La città di Modica ha il suo nuovo piano triennale delle opere pubbliche. Datato 2019-2021. Approvato in Consiglio comunale, nella seduta di mercoledì scorso, dopo essere stato presentato dall'assessore ai Lavori pubblici Giorgio Linguanti.

Lo strumento di programmazione della giunta di Ignazio Abbate prevede 72 opere da realizzare in tre anni. Quelle previste nell'anno in corso sono in tutto 19 e sono corredate da progetti e copertura finanziaria per un totale di poco più di 10 milioni di euro.

Per il 2020 sono previste opere per 12 milioni di euro e per il 2021 per circa 80 milioni di euro. Il totale per il triennio è di circa 101 milioni di euro.

Prevista la riqualificazione, la sistemazione viaria e l'illuminazione di viale della Costituzione con un primo stralcio funzionale per 2 milioni e 200 mila euro derivanti dai fondi ex Insicem; la realizzazione dell'accesso carrabile nella strada comunale Michelica Musebbi Calicantoni dell'area artigianale per 273 mila euro, sempre con fondi ex Insicem; l'opera di sistemazione idraulica e dei versanti zona torrente San Liberale per 2 milioni di euro; l'allargamento, l'illuminazione e la realizzazione della condotta di acque bianche in via Gianforma Frigintini con un primo stralcio di un milione e 400 mila euro con fondi della Protezione civile; la sistemazione del parcheggio nel piazzale Falcone -Borsellino con corredo punto accoglienza turisti e visitatori per 460 mila euro con fondi del Gal; la regimentazione e la sistemazione della strada di contrada Cava Fazio per 600 mila euro.

