Modica, è morto Giorgio Fratantonio, volto noto della tv ragusana

«Con Giorgio Fratantonio scompare una persona cui mi legava un’amicizia di quasi sessant’anni. Ci accomunava l’amore per la storia, il passato, l’antico, i riti, le consuetudini, la tradizione sacra e profana, nobile e popolare. La passione per l’informazione, la divulgazione, la scoperta di ciò che eravamo e di ciò che saremmo stati, ognuno di noi due giornalista a suo modo: uno carta e penna, l’altro col microfono in mano davanti alle telecamere, in mezzo alla gente, le sagre, le feste sacre».

A descrivere l'amico e a tracciarne un profilo è il giornalista Paolo Oddo che si unisce ai tantissimi messaggi di cordoglio sui social susseguenti alla morte di Giorgio Fratantonio, personaggio della tv molto noto a Modica e in provincia di Ragusa.

È morto a 73 anni dopo aver lottato per quasi due anni con un tumore ai polmoni.

Un artista istrionico e multitasking. Oltre alle conduzioni televisive presentava spesso le serate nei circhi equestri ed era ideatori di programmi tv. Il più noto è "È viva la mamma", premio di poesia dedicato alla madre, andato avanti per dieci edizioni. Fratantonio ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni '80 sul canale siciliano Video Mediterraneo.

«Giorgio Fratantonio sei la triste notizia di questa giornata - scrive Carmen Attardi, giornalista - proprio tu che invece nel tuo giornalismo ci hai raccontato con professionalità bellezza, fede, cultura, impegno. Grazie per avermi accolta nella tua città e donato tante informazioni preziose per iniziare l'avventura più bella della mia vita. Buon viaggio, adesso sei con la tua amatissima mamma».

I funerali di Fratantonio si svolgeranno mercoledì 17 maggio alle ore 10 presso la chiesa madre di San Giorgio a Modica.

