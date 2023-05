Modica, scontro tra due auto, interviene elisoccorso: 19enne in prognosi riservata

Sono due i feriti di un incidente avvenuto oggi pomeriggio a Modica nella frazione di Frigintini. Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato a Catania e versa in condizioni molto gravi.

A scontrarsi una Peugeot 205 e un suv Toyota. A causa dell'urto fra le due vetture la Peugeot ha sbattuto sul muro che delimita la carreggiata. È il conducente di quest'auto ad avere la peggio. A causa del violento scontro con la parete di pietre e cemento il giovane 19enne ha riportato gravi ferite. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha allertato un mezzo aereo per il trasporto immediato al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Alla guida del Toyota c'era una donna. Anche per lei si è reso necessario il trasporto in ospedale. Un'ambulanza l'ha condotta al pronto soccorso del nosocomio "Maggiore Nino Baglieri" di Modica. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Da stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente. Non è chiaro al momento se la Peugeot 205 guidata dal 19enne abbia urtato il muro prima o dopo il tamponamento. A fare i dovuti rilievi la polizia locale di Modica.

