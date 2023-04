Cassandra Raffaele live nella sua Vittoria, poi canterà a Catania

La siciliana Cassandra Raffaele è pronta per il tour estivo 2023: pochi giorni dopo lo start, in programma il 21 aprile in Calabria, suonerà nella sua città, Vittoria. Appuntamento il 29 aprile al La Belle Époque Music Club di via Cavour per un live organizzato in collaborazione con il Centro Sonora. Il giorno dopo (30 aprile) la cantautrice sarà al Ma di Catania, in via Vela.

Dopo avere girato l’Italia con il Camera Oslo tour, Cassandra Raffaele porterà live, in primavera e in estate, il suo nuovo progetto in solo: voce, chitarra gretsch, ukulele, pedali e pad, per riproporre i brani dei suoi tre album, con arrangiamenti originali e suggestivi, pensati in elettrico insieme ad una selezione personale di brani black e roots con i quali si è formata ed è cresciuta. «L’elettricità non è solo questione di amplificatore, di jack, di pedali – spiega l'artista -. L’elettricità fa parte di me, della mia vita, della mia ansia di vivere, di uno stato vibrante che mi pervade, di un potenziale evocato in maniera costante dalla musica, a cui non so dire di no. L’elettricità mi appartiene forse anche per via della mia laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia. (un aspetto questo, che non trascuro mai)».

Il tour promette bene. «Vedrete due corde vocali nude - spiega Cassandra - , accompagnate dalle sei corde di una chitarra gretsch, fedele amica di viaggi musicali, e per la prima volta, in versione un po’ distorta, il mio ukulele soprano pineapple. Vi canterò i miei brani top ma anche una selezione di brani molto black e roots, con i quali sono diventata me». Musica dal sapore blues. «Ma che cos’è il blues, un genere, o semplicemente la gioia di essere malinconici?», chiede la cantautrice vittoriese.

Street dancer, music creator, tra gli otto finalisti di Musicultura 2022, Cassandra Raffaele adesso vive a Cesena, si è affermata anche attraverso le sue collaborazioni con Brunori Sas ed Elio e le Storie Tese e per il suo lavoro con il trio Ennieloud. Dopo avere pubblicato due album in italiano ed avere suonato e girato molto, infatti, sei anni fa Cassandra si è trasferita a Londra, dando vita al nuovo progetto, assieme al produttore e dj berlinese BeeOff e al polistrumentista Ross Grillo, e scrivendo, fra i tanti brani, My Faults per il producer gelese trapiantato a Palermo Vincenzo Callea, ex Tipical. Il suo video ha vinto il premio Best Video Clip al New York City 2018. Cassandra, nel frattempo, ha anche aperto i concerti in Italia di Gazzè, Brunori Sas, Mannarino e all’estero, assieme agli Ennieloud, il tour degli americani The Seschen, in tournée nel Regno Unito. Ha condiviso il palco con Kadija Kamara, Arlo Parks, The Scruff. Ha scritto tutte le canzoni della band Ennieloud. Rientrata in Italia, a Cesena, ha realizzato il suo terzo album solista Camera Oslo (uscito il 27 maggio) prodotto da Roberto Villa per l’etichetta L’Amor mio non muore, distribuito da Garrincha Distribuzione. Camera Oslo viene inserito tra i top album del 2022 da Agi.

© Riproduzione riservata