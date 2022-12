La piccola Mariapaola di Scicli trionfa allo Zecchino d'Oro con «Il panda con le ali»

Una bambina siciliana, Mariapaola Chiummo di Scicli, ha vinto lo Zecchino d’Oro con il brano Il panda con le ali, testo e musica di Virginio e Daniele Coro. È la canzone vincitrice della 65/a edizione dello storico concorso. Il brano è stato premiato al termine della finale, andata in onda su Rai1 dall’Antoniano di Bologna, condotta dal direttore artistico Carlo Conti.

A dare voce alla canzone Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli accompagnata dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni. Le giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore sono state due: la Giuria dei Piccoli, formata da venti bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria dei Grandi, formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori della prime due puntate, Cristina D’Avena e gli youtuber Ninna e Matti. Ai loro voti si sono aggiunti quelli dei bimbi del Piccolo Coro e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano.

Al secondo posto si è classificata La canzone della settimana di Eugenio Cesaro, cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant'Angelo d’Alife (Caserta), al terzo L'orso col ghiacciolo, testo di Mario Gardini e musica di Giuseppe De Rosa, cantata da Benedetta Morzetta, 8 anni, di Cerreto Guidi (Firenze).

«Il panda con le ali - spiega Virginio Coro, uno degli autori - è una canzone che parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità». Al centro dello Zecchino d’Oro anche la tradizionale campagna di solidarietà Operazione Pane, a sostegno di 18 mense francescane in Italia e cinque nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), che ogni giorno accolgono persone e famiglie in difficoltà. La si può sostenere sul sito www.operazionepane.it o, fino al 25 dicembre, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588.

