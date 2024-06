La casa incendiata a Vittoria, migliorano le condizioni dei due sopravvissuti

Anche il padre Kamel, con ustioni nel 41 per cento del corpo, è leggermente migliorato. Domani sera alle 20 la comunità islamica si ritroverà in piazza del Popolo per una manifestazione di solidarietà, ma anche per chiedere il «diritto alla protezione». Le organizzatrici, Marwa Sayadi e Sharon Pisani hanno invitato a partecipare il sindaco, la giunta e tutti i consiglieri comunali. Il leitmotiv della manifestazione sarà «sensibilizzare le istituzioni e le autorità competenti ad intervenire in maniera celere, e a tutelare il diritto di protezione, quando vi sono questi casi e a non lasciare da sole le famiglie».

I partecipanti, se lo vorranno, potranno indossare magliette bianche o rosse. Il funerale delle due donne dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni a cura della moschea della comunità Al Zaytouna di Vittoria. Nel comune del ragusano si trova in questo momento una terza sorella, l’unica scampata al rogo, che era a Torino per gli studi universitari di giurisprudenza. La giovane è ospite da alcune famiglie di amici. Wajdi Zaouali si trova nel carcere di Ragusa, in isolamento. Dovrà rispondere di omicidio, aggravato dai vincoli familiari e da futili motivi, tentato omicidio, incendio doloso. L’avvocato, Giovanni Ascone, ha chiesto per lui la detenzione in un carcere o in una struttura dotata di reparto psichiatrico. Il giovane infatti era stato in cura al Dipartimento di salute mentale.