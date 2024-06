Il giovane finanziere morto in un incidente in Calabria: Ispica si prepara all'ultimo saluto

Ci saranno gli ex compagni di scuola e gli amici con cui trascorreva le sue giornate prima che lasciasse la Sicilia per lavoro. In centinaia, a Ispica, saluteranno per l'ultima volta Eugenio Lupo, il finanziere di ventotto anni che ha perso la vita in un incidente stradale domenica.

La salma è stata riconsegnata alla famiglia ed è tornata nella cittadina del Ragusano, dove saranno celebrati i funerali domani, 13 giugno. La cerimonia si terrà alle 17 nella basilica dell'Annunziata.

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito tutto il paese. Eugenio era ben voluto e apprezzato da tutti per il suo carattere gioviale e il grande senso di responsabilità che aveva manifestato fin da piccolo. Era in servizio nella Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica e spesso tornava a Ispica per riabbracciare i familiari e gli amici.

Il terribile schianto che non gli ha lasciato scampo, è avvenuto sulla strada statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride. Il giovane era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto. In seguito alle gravissime lesioni e ferite in più parti del corpo riportate nello scontro, il ventottenne è deceduto poco dopo l’impatto, rendendo vani i soccorsi.