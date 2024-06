Il giovane finanziere morto in un incidente in Calabria, Ispica in lacrime: «Addio dolce Eugenio»

Un impatto che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua morte ha gettato in un profondo sconforto i colleghi e tutti coloro che, in questi anni, lo avevano conosciuto. Lacrime anche nel suo paese di origine: in Sicilia lo ricordano i compagni di scuola e gli amici di infanzia. Si tratta dell'ennesimo incidente lungo lo stesso tratto dell'arteria calabrese: Fabio Pogliese, fondatore dell'organizzazione di volontariato «Basta vittime sulla strada statale 106» chiede ancora ancora una volta che vengano effettuati interventi di sicurezza.

«La notizia della morte di Eugenio - scrive - ha sconvolto la comunità di Roccella Jonica e Marina di Gioiosa Jonica, che si stringono al dolore dei familiari e dei colleghi. Il giovane era molto conosciuto e stimato per la sua professionalità e la sua disponibilità nel territorio in cui operava. Un giovane di grandi speranze che, in pochi attimi, sono svanite sull’asfalto della famigerata e tristemente nota strada della morte. Chissà se questo ennesimo tributo di sangue riuscirà a far maturare un esame di coscienza alla classe politica dirigente calabrese sulla necessità di ammodernare la statale 106 unica e sola priorità infrastrutturale per la Calabria. A chi segue la mia pagina chiedo una preghiera per Eugenio ed una per i suoi familiari».

Decine i messaggi condivisi in queste ore per Eugenio: «No Lupo no - scrive Marcello - ti ricordo sempre sorridente e con tanta voglia di vivere. Quante avventure da piccoli, quante emozioni. Non ti dimenticherò mai». «Riposa in pace caro Eugenio - scrive Mariangela - mio carissimo compagno di scuola media ed elementare». E ancora: «Una notizia tremenda, non ci credo. Riposa in pace dolce Eugenio». Sull'incidente sono in corso le indagini della Procura di Locri: i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.