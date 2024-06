L'ex bancario che amava la bici, chi è la vittima dell'incidente sulla Gela-Scoglitti: «Un signore delle due ruote»

Aveva settant'anni, era un ex impiegato bancario in pensione e da sempre era appassionato di ciclismo. Raffaele Mazza viene definito dagli amici un «signore delle due ruote», un «compagno di mille avventure» che già in tanti piangono. È il ciclista che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto sulla Gela-Scoglitti stamattina, 4 giugno: Mazza e un suo amico sono stati travolti da un furgone.

Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al settantenne che abitava a Mazzarrone, in provincia di Catania. L'altro sportivo, S.B di Comiso, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale. Chi ha pedalato con loro racconta che si tratta di due ciclisti esperti «che mai avrebbero effettuato una manovra azzardata». Bisognerà accertare cosa sia successo, le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro sono già in corso, ma nel frattempo la notizia della morte di Mazza ha profondamente colpito gli amici e tutti coloro che con lui avevano condiviso lunghe passeggiate in giro per la Sicilia.