Furgone travolge due ciclisti sulla Gela-Scoglitti: un morto, un ferito grave

Tragico incidente stradale sulla strada statale Gela-Scoglitti: un mezzo pesante ha travolto due ciclisti, uno è morto. Lo scontro si è verificato poco prima del Ponte Dirillo, nel territorio di Ragusa: l'impatto si è rivelato violentissimo.

La vittima è Raffaele Mazza, di Mazzarrone, in provincia di Catania. L'altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed stato trasportato in ospedale con codice rosso. Si tratta di S.B, settant'anni. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l'elisoccorso e le forze dell'ordine che hanno chiuso al traffico il tratto di strada, per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza.

In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Lunghe code nel tratto della provinciale, con forti rallentamenti alla circolazione in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

La viabilità in quella zona è compromessa anche da un altro incidente, uno scontro frontale che ha coinvolto un autocarro e due autovetture lungo la statale 115 Sud Occidentale Sicula. Un tratto della statale è stato chiuso, in entrambe le direzioni, a Gela, dal km 280,200 al km 282,000. Nell'incidente c'è stato un ferito. Il traffico viene deviato al momento su percorsi alternativi: SP 194 - per i veicoli provenienti da Gela verso Vittoria; SP 90 - per i veicoli provenienti da Vittoria verso Gela. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per chiarire la dinamica, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.