Incidente sulla Modica-Pozzallo, schianto tra un'auto e una bici: muore un dipendente comunale di Scicli

Un altro morto sulle strade della Sicilia. Questa volta in un incidente stradale sulla Pozzallo-Ispica all'altezza del km 104 lungo la statale 194. Vittima un ciclista di Scicli, che è deceduto, dopo un violento impatto con un’autovettura. L'uomo, Pino La Guardia, aveva 58 anni ed era dipendente comunale di Scicli e ciclista appassionato.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine e dell'Anas, l'uomo è stato travolto e ucciso da un'auto. È morto sul colpo. Per molti anni autista dei sindaci che si sono succeduti, era all'ufficio notifiche. Lascia la moglie, due figli e i genitori. L'Anas è sul posto per la gestione dell’evento ed il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. La strada è chiusa in quel tratto. (Foto Franco Assenza)