Il giallo di Scicli, la vittima ha segni di ferite sul volto e c'è sangue sulle pareti

Sono arrivati nell’abitazione in via Manenti a Scicli alle 13,45 i carabinieri del Ris, chiamati per cercare di svelare la causa della morte di Giuseppe Ottaviano, 40 anni, sciclitano, trovato morto ieri sera (12 maggio 2024) nella sua casa in circostanze ancora misteriose.

I rilievi dei carabinieri sono iniziati dalle scale, dove pare vi siano tracce di sangue e proseguiranno fino alla camera da letto dove è stato trovato il corpo del l’uomo.

L’area adiacente l’abitazione è interdetta e sorvegliata dai miliari dell’arma, coordinati dal comandante della compagnia di Modica , Francesco Zangla.

Sul corpo della vittima ferite al viso, al capo e al naso. Il sangue sulle pareti della casa farebbe pensare alla presenza di più persone nell’abitazione al momento del ferimento dell’uomo, poi rivelatosi mortale.

Secondo alcuni racconti del vicini di casa Ottaviano avrebbe parcheggiato la sua Audi Q3 sabato notte e non sarebbe più uscito. Ieri sera alcuni parenti dell’uomo si sono rivolti ai carabinieri che hanno scoperto il cadavere.