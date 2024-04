Maxi furto all'istituto agrario di Scicli: rubate attrezzature per 150 mila euro

Un colpo da oltre 150 mila euro è stato messo a segno nella notte a Scicli. I ladri si sono introdotti nella sede dell'istituto agrario di contrada Bommacchiella e hanno rubato tutte le attrezzature agricole. Si tratta di macchinari e dispositivi che la scuola utilizza nella propria azienda agricola di oltre dodici ettari e di una vasta area utilizzata per le colture intensive.

In base a quanto è stato ricostruito, i malviventi hanno prima forzato le saracinesche di ingresso ai depositi e una volta all’interno dell'edificio, hanno passato al setaccio i locali, scappando poi con l'attrezzatura utilizzata da docenti e studenti quasi quotidianamente. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Donnalucata che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Secondo i primi accertamenti, i ladri avrebbero studiato il piano in ogni dettaglio prima di entrare in azione, consapevoli del valore dei macchinari custoditi nei depositi. Basti pensare che sono riusciti a rubare, indisturbati, due trattori nuovi di zecca con rimorchi, uno dei quali acquistato con i fondi del Pnrr, e un terzo trattore del vecchio parco automezzi, ben funzionante. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per individuare i ladri entrati in azione.