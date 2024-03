Incubo furti nelle chiese della provincia d Ragusa: già venti nel mirino dei ladri

Prese di mira anche alcune chiese delle frazioni balneari, aperte solo in estate: Maria SS. di Portosalvo a Punta Secca e Regina Apostolorum a Caucana. I ladri mirano a rubare il denaro, sia pure in modica quantità, frutto delle offerte dei fedeli. Ma rubano anche apparecchiature elettroniche, come nel caso di Santa Maria Maddalena e San Francesco di Paola di Vittoria, dove sono stati portati via mixer, casse, microfoni, cavi, oppure danneggiano gli impianti di videosorveglianza e i portoni. In alcuni casi, le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di vedere i ladri in azione, anche a volto scoperto. Altri furti e tentativi di furto sono stati commessi a Ragusa nelle chiese di San Giuseppe Artigiano, San Pio X, Santissima Nunziata, Santa Lucia e Santa Maria delle Scale; a Vittoria nelle chiese di San Biagio (due volte), San Francesco di Paola (tre volte), Anime Sante del Purgatorio, Sacro Cuore, Madonna Assunta (ben 5 volte), San Giuseppe, a Comiso San Leonardo, San Giuseppe e Sant’Antonio e Maria SS. del Rosario di Pedalino.