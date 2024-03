Ladri irrompono nella chiesa madre di Acate ma il vice parroco mette in fuga i malviventi

Ladri irrompono nella chiesa madre di Acate, in provincia di Ragusa, ma vengono messi in fuga dal vice parroco. È accaduto nella notte, quando dei malviventi hanno forzato una delle porte laterali della chiesa di San Nicola di Bari e una volta dentro hanno abbattuto la porta degli uffici parrocchiali. A metterli in fuga è stato il viceparroco, don Salvatore Frasca, che dormiva nell'appartamento al piano superiore. Una volta accese le luci, i ladri si sono dati alla fuga senza portare via nulla. Il loro obiettivo, probabilmente, erano le ostie consacrate. È stato trovato infatti il tabernacolo forzato, proprio dove si trovano le pissidi con le ostie consacrate.

Il vice parroco ha chiamato i carabinieri che hanno avviato le indagini. Saranno utili anche le immagini riprese dalle telecamere all’esterno. Negli ultimi mesi sono circa trenta i furti e i tentati furti messi a segno nella provincia di Ragusa. L’ultimo è stato commesso ai danni della chiesa Immacolata Concezione di Roccazzo di Chiaramonte Gulfi. I ladri erano entrati forzando una finestra e nell’ufficio del parroco erano riusciti a portare via del denaro. Anche in quell’occasione, i malviventi erano stati messi in fuga da un sacerdote, don Giovanni Piccione.