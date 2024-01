Punta Braccetto, si cerca ancora l'uomo disperso in mare: in azione pure i sommozzatori di Reggio Calabria

Sono finora cadute nel vuoto le ricerche dell'uomo di trentacinque anni scomparso in mare nel pomeriggio del 28 gennaio a Punta Braccetto. Il tunisino sarebbe finito in acqua mentre scattava una fotografia, a lanciare l'allarme è stato un amico che si trovava con lui per una passeggiata. Sono subito partite le ricerche, la capitaneria di porto e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno già battuto palmo a palamo il tratto di mare tra Punta Braccetto e Branco Piccolo.

Sono entrati in azione anche gli elicotteri, tra cui uno arrivato da Catania, che tuttora perlustrano dall'alto la vasta area. Prima è stata sorvolata la linea di costa poi i velivoli si sono allontanati per ampliare la zona da monitorare. Per oggi è previsto l'arrivo dei rinforzi: arriveranno a Ragusa, infatti, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. Ricerche senza sosta, con lo stop soltanto notturno per individuare l'uomo che, forse per scattare un selfie, ha perso l'equilibrio ed è precipitato in mare. Erano da poco trascorse le 17,30 di domenica quando è avvenuto l'incidente. L'uomo che si trovava con lui, in preda al panico, ha chiesto subito aiuto, ma da quel momento del suo amico non c'è più stata alcuna traccia e il trascorrere del tempo riduce le speranze.