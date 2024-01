Cade in mare mentre scatta una foto, disperso nel Ragusano

Un uomo di 35 anni, originario della Tunisia, è disperso in mare da ieri pomeriggio nella zona di Punta Braccetto, frazione balneare di Ragusa e Santa Croce Camerina. L’uomo sarebbe caduto in mare mentre stava scattando una foto, forse un selfie. Un amico ha dato l’allarme intorno alle 17,30. Sono scattate le ricerche da parte della guardia costiera, coadiuvata da un elicottero arrivato da Catania. In azione anche polizia e vigili del fuoco.