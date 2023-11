Ritrovato Kevin Fidone, 25enne di Scicli: era scomparso da dieci giorni in Germania

È stato ritrovato Kevin Fidone, il ragazzo di 25 anni di Scicli di cui si era persa ogni traccia dopo la sua partenza per la Gemania. A dare la notizia sui social è stata la madre, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello disperato, chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. La donna, con un nuovo post su Facebook sul gruppo degli italiani in Germania, ha ringraziato tutti per la collaborazione e ha precisato che Kevin sta bene.

Il 25enne era partito per Francoforte lo scorso 24 ottobre, doveva lavorare come cameriere in un locale. Quando era arrivato aveva però saputo che il posto non era più disponibile e non aveva più dato notizie di sé. L’ultima chiamata alla madre, con la quale viveva a Scicli, risaliva al 30 ottobre. Poi il silenzio. I familiari, preoccupati, avevano chiesto aiuto anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. La foto del ragazzo aveva fatto il giro del web. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini dei carabinieri: anche nel 2019, infatti, il ragazzo si era allontanato da casa facendo perdere le sue tracce.