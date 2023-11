A Scicli ore d'ansia per Kevin Fidone, il venticinquenne scomparso da giorni in Germania

Ore di ansia a Scicli per la scomparsa di un ragazzo di 25 anni, Kevin Fidone. Secondo quanto ricostruito dalle parole dei familiari, pare che il giovane sia partito per la Germania lo scorso 24 ottobre, per andare a lavorare come cameriere a Francofonte.

Quando però è arrivato in Germania, ha scoperto che non aveva più un lavoro e nemmeno un posto dove dormire. A quel punto, secondo il racconto, il ragazza ha comunque deciso di rimanere ospite in Germania, da un amico ad Offenbach.

L’ultima chiamata alla madre, con la quale viveva a Scicli, risale al 30 ottobre, poi più nulla. Già nel 2019 Kevin non aveva dato notizie alla famiglia per qualche giorno. Del caso del ragazzo ragusano se ne sta occupando anche la trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?".