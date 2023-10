Incidente lungo la litoranea Sampieri-Cava d'Aliga, camion sfonda guardrail e si ribalta: un ferito

Paura questa mattina lungo la litoranea Sampieri-Cava d'Aliga a causa di un incidente stradale che si è verificato, intorno alle 9. Secondo le prime ricostruzioni, un camion frigo, per cause in corso d'accertamento, si è ribaltato finendo su un terrapieno.

L'autista avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo e quest'ultimo avrebbe prima sfondato il guardrail e poi si sarebbe ribaltato su un fianco. A lanciare l'allarme gli altri automobilisti che transitavano dalla strada.

Immediatamente è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso l'autista rimasto ferito. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia municipale e dei carabinieri. Gli egenti hanno regolato il traffico, mentre i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione non dovrebbero esserci altri mezzi coinvolti.

Il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è stato transennato per permettere i soccorsi all'autista e la rimozione del camion. Per togliere il mezzo incidentato si è attesa la gru dei vigili del fuoco.