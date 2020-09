Incidente sulla strada Pozzallo-Sampieri, 50enne indagato per omicidio stradale

Sarà conferito il 16 settembre l’incarico peritale legato alla morte di Giuseppe Alberto Vicari, modicano, deceduto in un incidente stradale. Il sinistro tra la sua moto e un autocarro condotto da un cinquantenne avvenne un mese fa sulla strada che conduce da Pozzallo a Sampieri, in Sicilia.

Il cinquantenne è indagato per omicidio stradale commesso in stato di alterazione psicofisica dovuto ad assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, e rifiutò a sottoporsi ai test per rilevarne la presenza.

Il perito incaricato in fase di incidente probatorio dal gip dovrà definire la dinamica dell’incidente, il punto di impatto tra i mezzi, comprese traiettorie e velocità. (AGI)

