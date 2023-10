Modica, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una rosticceria: ferita un'anziana

Incidente questa mattina a Modica, lungo la salita della Sorda. Intorno alle 12, 30, una donna al volante di una 500 gialla, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro la vetrina di una rosticceria. In quel momento nessuno stava percorrendo in auto dal senso opposto la strada e non c'erano pedoni.

L'auto è andata completamente distrutta, l'anziana è rimasta ferita. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza e i sanitari hanno prestato e prime cure alla donna. Le persone presenti all'interno della rosticceria sono rimaste illese.

Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia municipale che ha gestito il traffico ed effettuato i rilievi. La strada che collega Modica bassa a Modica Sorda è stata temporaneamente chiusa al traffico, visto che l'auto ha occupato tutta la carreggiata. Si è dovuto attendere l'arrivo dei soccorsi, la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza del manto stradale prima di riaprire la strada.

Lo scorso 19 settembre, un'altra auto, sbandando, si era schiantato contro l'ingresso di un esercizio commerciale, in quel caso una farmacia. L'incidente era avvenuto in corso Umberto, l'automobilista, un pensionato, aveva riportato soltanto lievi ferite.