Paura a Modica: un'auto sbanda e finisce contro una farmacia

Momenti di paura in pieno centro a Modica, in provincia di Ragusa. Una berlina nera ha all’improvviso sbandato in corso Umberto, invadendo il marciapiede e schiantandosi contro l’ingresso di una farmacia. Si tratta di una zona molto trafficata, dove l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

In quel momento, infatti, sul corso si trovavano decine d'auto e pedoni. Per puro caso, in quel momento, nessuno stava percorrendo il marcipiede, dove l'impatto è stato violentissimo e ha provocato danni al veicolo. Sul posto, per precauzione, sono arrivati i sanitari del 118: l'automobilista, un pensionato, ha riportato soltanto lievi ferite. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica.