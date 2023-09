Pozzallo, scontro frontale tra un pulmino e un'auto: undici feriti, due sono gravi

Incidente stradale a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Nello scontro tra un'auto e un pulmino con a bordo alcuni turisti russi sono rimaste ferite undici persone. Si tratta del conducente della macchina e del suo passeggero, degli otto turisti e dell'uomo che era alla guida del mezzo. L'impatto è avvenuto lungo la strada provinciale 66, ovvero la circonvallazione di Pozzallo.

Uno scontro frontale violentissimo che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto due feriti gravi dalle lamiere. Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118 e l'elisoccorso che hanno trasportato gli altri feriti in ospedale. Sono in condizioni meno gravi, ma in queste ore vengono effettuati tutti gli accertamenti medici. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.