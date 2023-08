Scontro tra un'auto e una moto a Modica, grave un uomo

Incidente stradale in contrada Nacalino, la strada che conduce a Marina di Modica, in provincia di Ragusa. Nello scontro tra una moto e un'auto è rimasto gravemente ferito un uomo. L'impatto si è rivelato molto violento, quando è stato lanciato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l'Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica. Il ferito è stato trasportato in ospedale.

Si tratta dell'ennesimo scontro nella stessa zona. Proprio in contarda Nacalino, quattro giorni fa, un'auto si è ribaltata e si sono registrati due feriti. Una settimana fa un uomo ha invece perso la vita in contrada Trebalate: un'utilitaria guidata da un 72enne si è scontrata con una Mercedes 200 Classe C. Le condizioni dell'automobilista sono apparse subito molto gravi. I soccorritori del 118 hanno tentato delle manovre per rianimarlo ma l'anziano è deceduto prima che potesse essere caricato in ambulanza. La moglie dell'uomo, che viaggiava sul sedile anteriore e l'autista della Mercedes sono stati ricoverati. Anche un ciclista di 59 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente a Marina di Modica: è stato travolto dalla Ford Fiesta guidata d auna donna di 77 anni. Anche in questo caso è stato necessario il trasporto in ospedale.