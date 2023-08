Scontro frontale tra due auto a Modica: un morto e due feriti gravi

Un morto e due feriti in gravi condizioni. E' il bilancio di un incidente avvenuto a Modica, in provincia di Ragusa. Nello scontro frontale tra due auto in contrada Trebalate, ha perso la vita C.A un uomo di 72 anni.

L'impatto tra una Peugeot e una Mercedes si è verificato all'altezza di una curva e si è rivelato violentissimo: per i due feriti è stato necessario il trasporto in ospedale con elisoccorso. Sono ricoverati con codice rosso all'ospedale Maggiore di Modica. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto.