Rapina in banca da 70 mila euro a Vittoria: dopo quasi 2 anni scoperta la banda

La rapina era stata messa a segno in pieno giorno. Un colpo da professionisti, si era detto, che aveva prodotto un bottino di circa 70.000 euro. A distanza di quasi due anni sono stati individuati i presunti responsabili dell'assalto alla filiale della banca Monte Paschi di Siena a Vittoria, in via Garibaldi.

La rapina risale al 26 novembre del 2021. Erano passate da poco le 14, quando il personale della banca stava per ricaricare di contanti il bancomat. Proprio in quel momento due banditi con il volto coperto da caschi integrali neri, sfondarono con delle mazze il vetro di accesso allo sportello, come è possibile vedere dal video. Una volta dentro riuscirono ad agguantare il denaro per poi fuggire in sella a due scooter. Gli arresti eseguiti dalla polizia sono tre, altri due invece i provvedimenti cautelari.