Sparatoria a Donnalucata dopo una lite tra connazionali: ferito un 42enne tunisino

Stava albeggiando a Donnalucata, una frazione di Scicli in provincia di Ragusa, quando fra tre uomini tunisini è scoppiata una lite. I connazionali si trovavano in un terreno vicino ad un casolare in contrada Spinello, quando l'alterco è degenerato. Uno dei tre, un uomo di 29 anni, aveva con sé una pistola e ha sparato un colpo all'indirizzo di un altro tunisino che è caduto a terra ferito. Il proiettile lo ha raggiunto al fianco. Dopo aver sparato il 29enne è scappato facendo perdere le sue tracce.

La vittima della sparatoria è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica, le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della compagnia di Modica che sta anche cercando il 29enne che ha sparato il colpo di pistola. L'area in cui è avvenuto il fatto di cronaca è stata al momento chiusa per consentire ai militari di effettuare i rilievi e di raccogliere i reperti. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per tentato omicidio nei suoi confronti.