Scicli, incidente in via dei Lillà: motociclista in codice rosso

Un giovane di 26 anni di Scicli, in provincia di Ragusa, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica in seguito ad un grave incidente avvenuto oggi pomeriggio.

C.D. queste le sue iniziali, era a bordo di uno scooter Piaggio quando si è scontrato violentemente con un'autovettura Audi. Lo scontro è avvenuto a Scicli in via dei Lillà, all'altezza di via Monfalcone. Il motociclista ha riportato un grave trauma facciale. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che in un primo tempo ha valutato se richiedere o no l'intervento del 118.

Per velocizzare i primi soccorsi il 25enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Modica, dove i medici stabiliranno se trasferirlo in una struttura più attrezzata.

Sul posto una pattuglia della polizia locale per chiarire l’esatta causa del sinistro.

