Scicli, malore improvviso: Alessia Musumeci muore a 39 anni

È morta Alessia Musumeci, una giovane donna di Scicli, nel Ragusano. Un malore improvviso ha portato via Alessia, che avrebbe compiuto 40 anni il mese prossimo. Lascia il marito Peppe e due figli piccoli. A nulla è servito l’intervento del 118, quando i sanitari sono arrivati a casa, la donna era già morta. A Scicli la conoscevano tutti e la città adesso è in lutto.

Sui social, il cordoglio di amici e conoscenti. Mimma Giuffè scrive: “Cuore nostro sei andata via per sempre non doveva andare così stupendissima grande donna e meravigliosissima mamma, resterai per sempre nel mio cuore, tesoro mio”.

Salvatore Mancino: “Ciao amica mia riposa in pace e ricorderò sempre i bei momenti trascorsi insieme sei sempre stata solare è disponibile con tutti. Rip angelo grande”. E ancora, Laura Mormina scrive: “Non ci posso credere, ti ho vista nascere e crescere sempre col sorriso in bocca dolcissima ragazza e mamma stupenda. Veglia sempre sulla tua famiglia buon Paradiso dolce”.

I funerali si terranno domani pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata.

