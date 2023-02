La città di Acate piange Diego Lauria, il trentenne morto in sella alla sua moto: cordoglio sui social

Un dolore immenso, un vuoto incolmabile. Ecco le parole di cordoglio che scorrono su Facebook dopo la morte di Diego Lauria, il giovane trentenne di Vittoria (ma residente ad Acate, sempre nel Ragusano), rimasto ucciso ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla Rosolini-Noto. Diego, in sella alla sua moto con una ragazza rimasta gravemente ferita, è stato sbalzato sull’asfalto dopo uno scontro frontale con una Fiat Panda, guidata da una donna di 72 anni.

Diego era il nipote del sindaco di Acate, Giovanni Di Natale. “Una ulteriore tragedia ha colpito la comunità acatese – si legge in un post dell’amministrazione comunale –. Riteniamo doveroso rinviare, a data da destinare, la manifestazione prevista per questo carnevale, in accordo con le associazioni organizzatrici. Ci uniamo al dolore della famiglia per la grave perdita”.

Anche il circolo di Fratelli d'Italia Acate “si associa al dolore della famiglia Lauria per la tragica scomparsa di Diego. Una sentita vicinanza al sindaco Giovanni Di Natale per la perdita del caro nipote”. E ancora: “L 'associazione ‘Corteo Storico Città di Acat’" si unisce al dolore della famiglia Lauria per la tragica scomparsa del figlio Diego. Siamo vicini al sindaco Giovanni Di Natale per la perdita del caro nipote”.

Tanti gli amici e colleghi che lo ricordano con dolore e commozione, come Erika Gulino: “Ciao Diego, proprio un mese ci siamo visti e abbiamo ricordato i vecchi tempi… Ricordo di quando giocavamo a nascondino a casa tua con tutti i nostri amici, ricordo le merende di tua mamma, ricordo... Prenditi cura della tua famiglia, proteggi da lassù la tua compagna. Io non farò altro che pregare e ricordare la persona meravigliosa che eri, un bambino dolce e un amico sincero”. Stefano Denaro: “Fratelli di sangue scrivevi...sangue e passione, la stessa che ti ha portato via da noi, a pochi giorni da un altro fratello. Divertitevi lassù…che noi qua giù siamo abbastanza distrutti”. Le parole di Luciana Giudice: “Aldilà di tutto… grazie per le mille risate insieme… sei stata una ‘bella porzione’ della mia vita” e di Andrea Cilio: “La persona più buona e saggia al mondo, pronta ad aiutare sempre gli altri, mi mancherai caro Diego”.

© Riproduzione riservata