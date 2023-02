Crolla ponte nel ragusano, decine in coda per visitare il luogo del disastro

Il ponte sul fiume Ippari nel tratto che collega Scoglitti (frazione di Vittoria nel Ragusano) alla zona archeologica dell’antica città di Kamarina e al museo archeologico è crollato.

L’antica strada in pietra, in condizioni precarie, da più di un anno era chiusa al traffico veicolare, in attesa di interventi di ripristino ed era possibile percorrere solo a piedi il tratto che da Scoglitti permetteva ai turisti di recarsi nella zona archeologica.

La strada è stata interamente travolta dalle acque ed è sprofondata nel fiume, nel tratto della foce. Questo pomeriggio moltissime persone si sono recate fino al fiume per visitare il luogo del disastro.

L’acqua piovana ha portato via anche lunghi tratti della strada che costeggia la grande spiagga di Cammarana, un tempo molto vasta, ora erosa dalle acque.

L’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, con alcuni parlamentari regionali e con il senatore Salvo Sallemi, ha visto la zona e ha promesso interventi immediati.

