Ragusa, riapre il reparto di pediatria: ok anche ai ricoveri notturni

Il comitato delle mamme, nato per sensibilizzare le Istituzioni sulla riapertura del reparto di pediatria a Ragusa, ha ottenuto il proprio risultato. Dal prossimo 9 febbraio sarà possibile coprire tutti i turni necessari per aprire il reparto di Pediatria dell'Ospedale Giovanni Paolo II. Il comitato, nei giorni scorsi, aveva mobilitato l'intera comunità per riportare nel capoluogo un presidio sanitario dedicato ai bambini.

La svolta si è avuta grazie all'adesione volontaria dei medici già in servizio a Ragusa e a Vittoria che hanno dato disponibilità per lavorare ore in più, riuscendo a consentire l'accudimento dei piccoli pazienti anche la notte. I professionisti, passeranno così da 38 settimanali a 50 e, inoltre, sarà assunto, a tempo determinato, un nuovo medico. Ma le novità non finiscono: si sta lavorando ad un bando per 3 posti di medico a tempo indeterminato.

A festeggiare la riapertura anche il sindaco, Peppe Cassì: "Una bella e attesa notizia: si sono determinate le condizioni per riaprire il reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II. La notizia mi è stata data direttamente dal Commissario straordinario dell’Asp, Fabrizio Russo, che ha dato prova di sensibilità e di concretezza, e che per questo ringrazio a nome della città intera. Credo, però, che il ringraziamento più forte e accorato vada al Comitato “Riaprite Pediatria”: un movimento di genitori partito dal basso, che dimostra come facendo squadra, muovendosi in maniera educata ma ferma, nell’unico interesse di fare il bene della città, i risultati inevitabilmente arrivano. Le modalità e i tempi della riapertura, prevista comunque entro la metà di febbraio, saranno comunicati da Asp, al lavoro per un obiettivo importantissimo per la nostra comunità".

© Riproduzione riservata