Agguato a Vittoria, ucciso a coltellate un uomo nel quartiere Forcone

È morto nell’ospedale «Guzzardi» di Vittoria, dove era stato ricoverato ieri in gravi condizioni, Enzo Sauna, 59 anni, ferito con colpi di coltello all’addome. Sull’omicidio indaga la polizia che ha sentito testimoni che si trovavano nella zona e che potrebbero fornire elementi utili per chiarire dinamica e movente del delitto.

L’aggressione sarebbe avvenuta vicino via Verga, nel quartiere Forcone. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. Al via le indagini. Ascoltati i primi testimoni. Sembrano esserci tutti gli elementi per pensare a un agguato.

Le autorità locali nei giorni scorsi avevano chiesto al prefetto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, e un adeguamento degli organici delle forze di polizia.

Era stata infatti convocata una giunta comunale con carattere di urgenza. “I recenti episodi di criminalità accaduti nella nostra città – si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune di Vittoria – richiedono risposte pronte, interventi e misure adeguate da parte delle Istituzioni”. E ancora: “L’amministrazione comunale saldamente ancorata ai principi di solidarietà e accoglienza, non intende arretrare di un millimetro rispetto alle determinazioni assunte, per far fronte agli episodi di violenza e ai fatti criminosi, più o meno organizzati, che si verificano giornalmente, auspicando adeguate misure a tutela dell’ordine pubblico”.

© Riproduzione riservata