Vittoria, giovane ai domiciliari aveva in casa droga, soldi e bilancini: ora è in carcere

Gli agenti del commissariato di Vittoria, assieme alla squadra mobile di Ragusa e coadiuvati dai cani Ulla e Yndira appartenenti alla squadra cinofili della questura di Palermo, hannoarrestato un giovane del 1999, G.S., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Transitando nei pressi dell’abitazione del ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari, i poliziotti hanno notato l'andirivieni di persone note come abituali assuntori di sostanze stupefacenti. Da qui la decisione di procedere ad una perquisizione proprio mentre il giovane era davanti all’uscio di casa. La perquisizione ha permesso alla polizia di trovare 55 grammi di hashish, 16 di marijuana e 8,4 di cocaina. Gli agenti hanno trovato inoltre la somma di 905 euro in banconote di vario taglio, considerato verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e due bilancini di precisione, un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente e varie bustine in plastica, il tutto necessario per il peso, il taglio ed il confezionamento delle dosi.

G.S. così è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

© Riproduzione riservata