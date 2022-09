Lutto a Pozzallo, è morto il pediatra Luigi Giunta

La comunità di Pozzallo è a lutto per la morte di Luigi Giunta, medico pediatra in pensione, molto noto in città, scomparso all'età di 73 anni. Giunta è deceduto in seguito ad un'emorragia cerebrale all'ospedale Maggiore di Modica.

La notizia della morte del medico si è diffusa sui social nei quali sono stati pubblicati numerosi post di amici del 73enne. "Con la scomparsa del dottor Luigi Giunta la nostra città perde un grande uomo - scrive il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna - , il medico pediatra e di tanti marittimi pozzallesi. I famigliari hanno dato l’autorizzazione all’espianto degli organi. L’equipe sanitaria dell’Ismett di Palermo ha terminato l’intervento nel nosocomio modicano. Anche questa volta il dottor Giunta ha dimostrato tutta la sua generosità e l’amore per il prossimo. Le mie più sentite condoglianze e dell’intera città di Pozzallo alla moglie, al figlio e a tutti i suoi famigliari".

"Si è spento il dottor Luigi Giunta - si legge in un post della pagina Facebook "sei di Pozzallo se..." - , un uomo conosciuto e stimato da tutta la comunità pozzallese. Il nostro gruppo si associa al dolore della famiglia ed esprime le più sincere e sentite condoglianze".

"Pozzallo piange un suo figlio illustre - scrive Calogero Castaldo - . Ci ha lasciato oggi il dottor Giunta, pediatra, medico, amico ma soprattutto, per quel che mi riguarda, grande divulgatore della Pozzallo che fu. Una perdita colossale per la città. Per bravura, cultura, genio". I funerali saranno celebrati domani (sabato 17 settembre), alle 17, presso la Chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo.

