Ragusa piange Salvatore Castellino, primario di Anatomia patologica dell’Asp

Lutto nella sanità siciliana. È morto dopo una lunga malattia Salvatore Castellino, primario di Anatomia patologica dell’Asp di Ragusa. Aveva 69 anni.

A darne notizia è la stessa azienda sanitaria attraverso un post su Facebook in cui ricorda non solo le sue qualità professionali ma anche il suo modo di interagire con i pazienti. "Era molto stimato non solo come medico ma anche come persona per le sue qualità umane. Molte le testimonianze di cordoglio. La Direzione strategica esprime vicinanza e cordoglio alla moglie Stefania e alle figlie: Cristiana, Rossana e Fabiana".

Una volta diffusa la notizia, su Facebook sono arrivati numerosi messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia. Giovanna Caruso lo ricorda come "persona stupenda, al servizio della gente, sempre pronto e disponibile ad aiutare gli altri. Non solo la sua famiglia, ma anche chi lo conosceva come professionista, ha perso un punto di riferimento". I messaggi di cordoglio ai ricordi e agli attestati di stima: "Una grandissima persona, che aveva la vocazione di fare il medico, con professionalità e disponibilità", scrive Alfio Messina. "Devo a lui alla sua bravura se sono ancora qui, grande umanità un cuore grande", è il ricordo di Tina Ansaldi.

