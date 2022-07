Pozzallo, uomo disperso in mare: ritrovato sano e salvo dopo ore di ricerche

Momenti di ansia a Pozzallo dove alcuni bagnanti stamattina hanno lanciato l'allarme per un 70enne disperso in mare. Per fortuna le ricerche e l'intervento della capitaneria di porto hanno consentito di ritrovarlo sano e salvo.

La guardia costiera ha setacciato il tratto di costa antistante il lungomare Pietre Nere dove l'uomo era stato visto l'ultima volta.

Dopo alcune ore di ricerche è arrivato il lieto fine: l'uomo infatti è stato ritrovato in perfette condizioni non lontano dal punto in cui era stato avvistato l’ultima volta da alcuni bagnanti, che avevano lanciato l’allarme.

