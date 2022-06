Pensionato di Pozzallo muore ustionato mentre brucia le sterpaglie

Un uomo di 72 anni è stato trovato morto questo pomeriggio in un terreno in contrada Graffetta , lungo la strada provinciale Pozzallo-Ispica per un incendio che ha coinvolto circa 10 ettari di terreno. Il pensionato - che abitava a Pozzallo - aveva raggiunto il terreno di sua proprietà per piccoli lavori di sistemazione. Nel tentativo di bruciare un cumulo di sterpaglie è stato avvolto dalla fiamme, non riuscendo controllare il fuoco.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, provenienti da Modica e Ragusa, e squadre AIB Forestale, il 118 e i carabinieri della stazione di Pozzallo per gli adempimenti di loro competenza. Le cause del decesso del settantenne sono al vaglio del medico legale intervenuto sul posto.

