Scicli, auto rompe parapetto ponte e finisce nel torrente: illeso il conducente

Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per un automobilista di Scicli, uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo della sua vettura dopo un incidente stradale autonomo.

L'uomo, a bordo della sua Audi, poco dopo le 2 della scorsa notte, è finito fuori strada in via Ospedale a Scicli. Per cause da accertare, il veicolo ha sfondato il parapetto del vecchio ponte ed è volato giù finendo nell'alveo del torrente Modica-Scicli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica, i carabinieri e i sanitari per 118 per prestare soccorso allo sfortunato automobilista.

© Riproduzione riservata