Camion carico di polli a fuoco sulla statale Modica-Pozzallo, salvo il conducente

Un camion carico di polli è andato a fuoco la scorsa notte mentre percorreva la statale SS 114 Modica-Pozzallo. Il conducente, appena ha notato le fiamme, è immediatamente sceso dal mezzo pesante, ha cercato di spegnere l'incendio e ha allertato i vigili del fuoco.

I pompieri del distaccamento di Modica sono arrivati sul posto in pochi minuti ma le fiamme avevano già distrutto tutto il mezzo e ucciso gli animali chiusi nelle loro gabbie.

Sono in corso indagini per accertare le cause e la dinamica del rogo. A provocare l'incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un guasto ai freni che si è sviluppato nel vano motore del camion che trasportava polli. Il conducente, accortosi del rogo, aveva fatto in tempo a sganciare il rimorchio ma a nulla sono valsi i tentativi di salvare gli animali.

