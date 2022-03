Ragusa, sfiora il Minivan e vola via: muore a 27 anni con la moto

Incidente mortale alle 12.50 di oggi lungo la strada provinciale 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. Per cause ancora incerte, un giovane motociclista di nazionalità rumena, di 27 anni, ha avuto un violento impatto con un Minivan, nei pressi dell’ex cinema Cineplex (km 2+700), ed è finito fuori strada. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi e per lui non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso.

Sul posto polizia e carabinieri, che cercheranno di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Probabilmente, da quanto emerge dalle immagini della videosorveglianza adesso al vaglio degli investigatori, il ragazzo, a bordo di un motociclo Yamaha, ha tentato di sorpassare il Minivan Mercedes, sfiorandolo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso.

I rilievi sono effettuati dalla Polstrada di Ragusa.

© Riproduzione riservata