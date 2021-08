Coronavirus, altre 4 vittime in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore

Quattro vittime nelle ultime 24 ore nel Ragusano (9 nelle ultime 72 ore) e il registro che viene aggiornato con un ulteriore decesso che però risale al 21 agosto, si tratta di una donna di 74 anni di Vittoria, non vaccinata, deceduta al Garibaldi di Catania.

Le vittime di oggi invece sono una donna di Vittoria di 71 anni, deceduta al Giovanni Paolo II di Ragusa a Malattie infettive, un uomo di Comiso anch’egli di 71 anni deceduto in Terapia intensiva dello stesso ospedale, entrambi non vaccinati. Erano vaccinate le altre due vittime: una donna di Ispica di 74 anni, con altre patologie, è morta in Terapia intensiva al Giovanni Paolo II di Ragusa e una donna di Modica di 86 anni è deceduta in astanteria del Pronto soccorso del Giovanni Paolo II.

Una leggera flessione nel numero complessivo delle persone positive 2530 (- 8 rispetto a ieri ma ci sono 4 vittime). In isolamento domiciliare rispetto al 24 agosto, ad Acate 43 (+3); Chiaramonte 32 (+2); Comiso 340 (+4); Giarratana 5 (-1); Ispica 83 (+7); Modica 207 (-1) Monterosso 1 (-); Pozzallo 108 (+8); Ragusa 334 (-12); Santa Croce Camerina 73 (-10); Scicli 95 (-3); Vittoria 1088 (+2).

