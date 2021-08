Il Coronavirus spaventa la provincia di Ragusa, 5 vittime nelle ultime 48 ore

Nel Ragusano dodici morti negli ultimi cinque giorni: cinque decessi nelle ultime 48 ore. Quattro persone decedute ieri, una oggi, tutti di Vittoria, e solo una delle vittime, una anziana di 89 anni aveva ricevuto il vaccino. Il più giovane aveva 51 anni. In cinque giorni di rilevazioni, ancora un aumento dei casi di positività, tre comuni su 12 (Acate, Comiso e Vittoria) colpiti dalle misure restrittive emanate dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e coincidono con i comuni con i tassi più bassi di vaccinazione.

Oggi nel Ragusano i positivi complessivi, compresi i ricoverati sono 2530. Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune e parametrati al 19 agosto: Acate 41 (+6); Chiaramonte 30 (+5); Comiso 336 (+43); Giarratana 6 (-1); Ispica 76 (+1); Modica 208 (+3) Monterosso 1 (-); Pozzallo 100 (-4); Ragusa 346 (+23); Santa Croce Camerina 83 (-1); Scicli 98 (+7); Vittoria 1086 (+95). Sono 311 ad oggi le persone decedute nel corso della pandemia.

Quindici persone sono assistite nella Rsa Covid, altre 9 sono nella foresteria Covid, 96 le persone ricoverate nel Ragusano. I pazienti in Terapia intensiva al Giovanni Paolo II sono 11, due sono state trasferite presso altre strutture; 24 i pazienti in Malattie infettive (8 al Maggiore di Modica, il resto al Giovanni Paolo II di Ragusa); in Medicina Covid 10 pazienti, 21 in Astanteria e Pronto soccorso; 26 in area Covid al Guzzardi di Vittoria.

Continua pressante l’appello alla vaccinazione e all’osservanza delle misure di sicurezza, distanziamento, mascherina e disinfezione. L’Azienda sanitaria iblea ha ampliato ulteriormente i punti vaccinali. La nuova programmazione è disponibile sulla pagine web dell’Asp iblea e sui canali social.

