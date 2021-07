Comiso, incendio all’interno del centro di raccolta di rifiuti voluminosi

Tre squadre operative dei vigili del fuoco - due dalla sede centrale e una dal distaccamento volontari di Santa Croce Camerina, nel Ragusano - sono impegnate per spegnere un incendio all’interno del centro di raccolta di rifiuti voluminosi del Comune di Comiso, in contrada Mendolilli.

I pompieri stanno operando per contenere le fiamme, utilizzando anche liquido schiumogeno per lo spegnimento di materassi e frigoriferi contenuti in alcuni cassoni posizionati. Per verificare la salubrità dell’aria intorno al sito dell’incendio è stata allertata l’Arpa. Sono impiegate due autopompe, due autobotti e 15 uomini. Indagano i carabinieri di Vittoria.

