Ancora un incendio nel bosco di Chiaramonte Gulfi: case minacciate dalle fiamme, canadair in azione

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina al confine tra il territorio di Chiaramonte Gulfi e di Licodia Eubea. Le fiamme hanno interessato la zona di contrada Filo Zingaro e si sono propagate velocemente anche in direzione di contrada Casasia e delle contrade che sono state interessate dal violento incendio della settimana scorsa, che ha distruttto un’ampia zona boschiva, colture e zona di pascolo e lambito alcune abitazioni, con gravi danni ad aziende agricole e zootecniche.

Le fiamme sono iniziate intorno alle 6 del mattino: questo fa ritenere improbabile un fenomeno di autocombustione. Sul fronte dell’incendio sono impegnati gli uomini della Forestale, anche con gli elicotteri ed è stato chiesto l’intervento dei Canadair.

Appena 5 giorni fa, un altro vasto incendio era divampato sempre nel bosco di Chiaramonte Gulfi e sempre alle prime luci dell'alba. In quel caso le fiamme erano divampate nel territorio di Monterosso al confine con Chiaramonte Gulfi in contrada Dicchiara Cravara, fino a espandersi in una zona di circa 300/350 ettari. Anche in quel caso, è stato necessario l'intervento dei canadair.

Diversi gli appelli fatti dal sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri, per chiedere alla Regione un maggiore impegno per tutelare il bosco. "Nelle sedi opportune sarà anche mia cura chiedere a margine qualche chiarimento a chi di dovere sul perché qualche operatore con il ruolo di capo squadra può arrogarsi il diritto di pretendere l'esclusiva in termini di intervento negli incendi - scrive il primo cittadino sui social dopo il primo incendio del 25 giugno -. In special modo, si dovrà chiarire la posizione della protezione civile che in tanti altri incendi che hanno coinvolto il nostro territorio è intervenuta prontamente, garantendone la salvaguardia".

