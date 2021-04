Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione in via degli Oleandri, a Modica, nel Ragusano. Tratte in salvo due persone, un anziano 95 anni ed il figlio. È accaduto la notte scorsa.

Successivamente, coadiuvati dai vigili del fuoco, i poliziotti hanno evacuato lo stabile. Le fiamme, secondo quanto accertato dagli investigatori, sarebbero state provocate da una termocoperta elettrica.

