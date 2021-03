Vaccino, l'Asp di Ragusa istituisce liste di riserva per i "soggetti fragili"

L’Asp di Ragusa ha istituito una "lista di riserva" di persone da vaccinare nel caso in cui risultassero rinunce con conseguenti dosi in esubero da utilizzare per evitare sia che le stesse vadano perse, sia che la somministrazione possa essere fatta in modo inappropriato.

Le liste di riserva sono composte da soggetti "fragili", la cui vaccinazione è prevista nei giorni successivi e che, in tal modo, possono, eventualmente, anticipare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino. Le Associazioni che si occupano di persone rientranti nella categoria di "elevata fragilità" potranno inviare una mail al seguente indirizzo: team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it.

La modulistica pre vaccinazione deve essere compilata prima di presentarsi per la somministrazione del vaccino ed è scaricabile all’indirizzo https://www.asp.rg.it/moduli-vaccinazione.

